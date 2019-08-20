قرار سعودي بإزالة أجزاء من المسجد الحرام

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الوضوء

 كشفت مصادر في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الثلاثاء، عن قرار بإزالة المواضئ المكشوفة في ساحات المسجد الحرام.

قالت المصادر -بحسب صحيفة “مكة”-: “إن إزالة المواضئ المكشوفة وصناديق الأمانة من الساحات الخارجية للمسجد الحرام ستتم للاستفادة من مواقعها كمصليات”.

وأشارت إلى أن القرار يهدف إلى رفع طاقة استيعاب الساحات الخارجية في المسجد الحرام للمصلين، فيما سيتم الاكتفاء بدورات المياه الموجودة في جميع ساحات الحرم.


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