» كريستيانو رونالدو يُلقن نجله درسًا قاسيًا

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رونالدو

كريستيانو رونالدو

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جونيور

لقن كريستيانو رونالدو، جناح فريق يوفنتوس الإيطالي والمنتخب البرتغالي، نجله جونيور، درسًا جديدًا في الحياة، بعدما كشف له "الدون" جانبًا من حياته السابق قبل أن يصبح نجمًا مشهورًا.

واصطحب رونالدو ابنه إلى ماديرا "مسقط رأس الدون" في البرتغال، من أجل أن يتعرف جونيور على الحياة الصعبة التي عاشها والده قبل أن يصبح الشخص الذي عليه الآن، حسبما أوضحت صحيفة "آس" الإسبانية.

وقال رونالدو في تصريحاته التي نقلتها الصحيفة الإسبانية:"اصطحبت جونيور إلى ماديرا، لكي يعرف أين نشأت، وحينما وصلنا إلى هناك وجدت أناس كنت أعرفهم، لا يزالوا هناك، وهذا الأمر كان له تأثير كبير علي".

وأضاف:"حينما صعدت إلى غرفتي رفقة جونيور، التفت إلى وسألني هل كنت تعيش هنا يا أبي؟ لا يمكن أن أصدق هذا".

وأكمل:"الناس يعتقون أن كل شئ في هذا العالم من السهل تحقيقه، أردت أن أوضح لـ جونيور، أن رفاهية الحياة وامتلاك السيارات والمنازل لا تأتي مع وجود الموهبة فقط وإنما تحتاج للكثير من الجهد".


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