  • الثلاثاء 20 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر11:54 م
بحث متقدم
أرشيفية

ألف سعودية يغادرن المملكة بعد قرار الملك سلمان

مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

مكرم محمد أحمد يفجر مفاجأة عن «سليم» بعد القبض عليه

المسجد الحرام

قرار سعودي بإزالة أجزاء من المسجد الحرام

الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير

تفاصيل محاولة تهريب «البشير» للمرة الثانية من السجن

صلاح

بلاغ للنائب العام بعد تصريحات محمد صلاح

رغد وصدام حسين

رغد صدام حسين تنشر رسالة نادرة لوالدها بخط يده

السيسي

«السيسي» يمنح أبطال العالم وسام الرياضة من الطبقة الأولي

عمالة مصرية

تطورات جديدة في أزمة أعداد العمالة المصرية في الكويت

الداخلية - أرشيفية

الداخلية تعلن مقتل 11 إرهابيا خلال استهدافهم بالعريش

ذاكر نايف

ذاكر نايف يعتذر لـ«الهندوس».. ما القصة؟

السعودية تبدأ تنفيذ تعديلات تخفف قيود السفر على النساء

عرب وعالم

السعودية
السعودية

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

رسميا.. السعودية تبدأ في تنفيذ قرارات مهمة للمرأة

#

تركيا تعلق على أزمة شاحناتها العالقة على حدود السعودية

#

«الحوثيون» يعلنون قصف مطار أبها السعودي

#

أول امرأة سعودية تطارد أحلامها بين الغيوم

أعلنت السعودية، مساء الثلاثاء، بدء تنفيذ تعديلات في نظام وثائق السفر، تسمح للمرأة، لأول مرة في تاريخ المملكة، بالسفر دون ولاية الرجل.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، لم تسمه، أن "إدارات الجوازات والأحوال المدنية وفروعها في مناطق المملكة باشرت كافة العمل بتعديلات نظامي وثائق السفر والأحوال المدنية".
وطالب المصدر ذاته من لديه استفسارات بالتواصل مع الجهات المختصة.
وفي 2 أغسطس/آب الجاري، منحت مراسيم ملكية نشرتها الجريدة الرسمية للبلاد "أم القرى" المرأة نفس حقوق الرجل فيما يتعلق بحق استخراج جواز السفر ومغادرة البلاد، دون اشتراط موافقة ولي أمرها، وليس كما كان معمولا به في السابق.
وحتى إقرار تلك التعديلات، كانت النساء (من أي عمر) والرجال الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا في السعودية، يحتجن إلى إذن ولي الأمر للسفر إلى الخارج.
وألغت التعديلات نصًا قانونيًا بأن يكون "محل إقامة المرأة المتزوجة هو محل إقامة زوجها"، كما كان معمول به سابقًا.
كما منحت المرأة للمرة الأولى حق تسجيل المواليد والزواج والطلاق وإصدار وثائق أسرية رسمية بالإضافة لحق الوصاية على الأطفال القصر.
وتأتي هذه التعديلات لتغيير شروط الولاية بعد عمليات تدقيق دولي؛ وانتقادات حقوقية إثر هروب مجموعة من الشابات السعوديات وطلبهن اللجوء، اعتراضًا على قوانين المملكة وعاداتها التي جعلتهن "مواطنين من الدرجة الثانية، وتحرمهن من الحقوق الإنسانية والاجتماعية الأساسية وتتيح الإساءة إليهن"، وفق جماعات حقوقية. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

انهيار "اليقين" السياسي!

محمود سلطان

هل يعطي السودان ظهره للعرب؟

فراج إسماعيل

تونس..النهضة.. ليت الحوادث باعتنى!

د. هشام الحمامي

كنيستى الحبيبة.. للخلف در

القس مكاريوس فهيم قليني

الجذور الدينية للرأسمالية الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» كريستيانو رونالدو يُلقن نجله درسًا قاسيًا
» باكستان تعلن إحالة «كشمير» إلى محكمة العدل الدولية
» رغم رحيله.. الأهلي يُكرم «لاسارتي» ومعاونيه
» طبيب يغتصب مريضة داخل المستشفى
» محمد صلاح ينتقد طريقة لعب «جوارديولا»
» إيران: موافقتنا على الاتفاق النووي كانت خطأً
» الوصل الإماراتي يهزم الهلال السوداني 0/2
» مقتل وإصابة 8 أطفال في قصف روسي على سوريا
» ذاكر نايف يعتذر لـ«الهندوس».. ما القصة؟
» وفاة كاتب إماراتي شهير بشكل مفاجئ
» شاهد.. لحظة قنص مختطف 37 رهينة داخل أتوبيس

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:00 ص

  • فجر

    03:59

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    18:38

  • عشاء

    20:08

من الى
السيسي خلال اجتماعه بالبهرة
أرشيفية
جماعة التبليغ والدعوة - أرشيفية
جانب من المباني الآثرية القديمة
أرشيفية