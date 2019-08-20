ألمانيا تجدد رفضها لإعادة التفاوض على "بريكست"

20 أغسطس 2019 - 10:30 م

جددت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الثلاثاء، رفضها لإعادة التفاوض على اتفاق "بريكست" الخاص بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي .



جاء ذلك في تصريح صحفي للمستشارة الألمانية من العاصمة الإيسلندية ريكيافيك.

وأكدت ميركل أن الدول المتبقية في التكتل (27 دولة) مجمعة على هذا الرأي، مشيرة أن تحفظات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على اتفاقية خروج بريطانيا ليست جديدة.

وأضافت ميركل أنهم سيفكرون في "حلول عملية" للحدود بين إيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا العضو في الاتحاد في المستقبل القريب.

وأكدت ميركل أنه على بريطانيا أن تقرر الطريق الذي ستسلكه. لافتة أن بعد خروجها من الاتحاد سيتم تجديد اتفاقيات التعاون في السياسات الاقتصادية والأمنية والخارجية.