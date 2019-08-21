  • الأربعاء 21 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر03:55 ص
بحث متقدم
الرقابة المالية: الاعتماد على شهادات قناة السويس لاعتبارات قومية

البنك الأهلي يزف بشرى سارة لعملاء شهادات قناة السويس

فيسبوك

الحبس 3 أعوام وغرامة 100 ألف لهؤلاء على فيسبوك

إليسا

ناقد فني يفجر مفاجأة مدوية عن قرار اعتزال إليسا

وردة وصلاح

"وردة" يفتح النار على محمد صلاح بسبب هذا الأمر

ترامب

ترامب سيعلن عن "صفقة القرن" خلال أسابيع

السعودية

السعودية تحذّر من هذا الأمر الخطير في المملكة

أرشيفية

ألف سعودية يغادرن المملكة بعد قرار الملك سلمان

مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

مكرم محمد أحمد يفجر مفاجأة عن «سليم» بعد القبض عليه

المسجد الحرام

قرار سعودي بإزالة أجزاء من المسجد الحرام

صلاح

بلاغ للنائب العام بعد تصريحات محمد صلاح

نتنياهو يدافع عن زوجته بعد "واقعة الخبز" فى أوكرانيا

عرب وعالم

سارة نتنياهو وزوجها
سارة نتنياهو وزوجها

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

مفاجأة في جريمة ذبح أب لزوجته وأبنائه الأربعة

#

«أحمد حسن» مدافعًا عن«صلاح»: صانع السعادة

#

اعتراف صادم لزوجة نتنياهو.. تعرف عليه

دافع زعماء إسرائيل وأوكرانيا عن سارة زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدما ألقت على الأرض فيما يبدو قطعة خبز قُدمت إليها خلال مراسم استقبال رسمية لها ولزوجها في كييف.
ويقوم نتنياهو وزوجته بزيارة رسمية لأوكرانيا مدتها يومان وقوبلا بحفاوة لدى وصولهما للمطار ليل الأحد.
وظهر نتنياهو وسارة في لقطات بعد نزولهما من الطائرة حيث قدمت نسوة يرتدين فساتين تقليدية أوكرانية مطرزة التحية لهما وهن يحملن صينية عليها خبز.
ويظهر نتنياهو بعد ذلك وهو يبتسم ويأخذ قطعة من الخبز ويأكلها، ثم يأخذ قطعة أخرى صغيرة للغاية ويعطيها لسارة التي أخذتها ونظرت إليها وألقت بها على الأرض فيما يبدو.
ونشر نتنياهو تسجيلاً مصورًا على صفحته على فيسبوك قال فيه "أنا هنا في زيارة تاريخية لأوكرانيا، لكن ثمة شكا في أن هذه الزيارة كانت ستنال مثل هذا الاهتمام في الإعلام لو لم تحدث واقعة الخبز".
وأضاف "قال رئيس مكتب الرئيس الأوكراني إن من الواضح أنه لم تكن لدى السيدة نتنياهو أي نية لعدم احترام أوكرانيا، وقال:"هذا محض هراء".
وقال تساحي برافرمان سكرتير مجلس الوزراء الإسرائيلي، وهو من أعضاء وفد إسرائيل في كييف، لإذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء إن سارة نتنياهو لم تلق بالخبز لكن الخبز هو الذي تفتت في يدها ببساطة.
وقالت لوليا مندل المتحدثة باسم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لوكالة إنترفاكس الأوكرانية للأنباء أمس الاثنين "كان هذا دون قصد ولا ينم عن عدم احترام أوكرانيا".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

انهيار "اليقين" السياسي!

محمود سلطان

هل يعطي السودان ظهره للعرب؟

فراج إسماعيل

تونس..النهضة.. ليت الحوادث باعتنى!

د. هشام الحمامي

كنيستى الحبيبة.. للخلف در

القس مكاريوس فهيم قليني

الجذور الدينية للرأسمالية الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» تعرف على اختصاصات وصلاحيات "مجلس السيادة" بالسودان
» سوسن بدر تكشف: هذا هو سر اللوك الجديد
» "فيفا" يعلن منع بث لقطات "الفار" لهذا السبب
» السودان.. "العسكري" يعلن تشكيل المجلس السيادي
» كريستيانو رونالدو يُلقن نجله درسًا قاسيًا
» تفاصيل محاولة تهريب «البشير» للمرة الثانية من السجن
» رغد صدام حسين تنشر رسالة نادرة لوالدها بخط يده
» تطورات جديدة في أزمة أعداد العمالة المصرية في الكويت
» «السيسي» يمنح أبطال العالم وسام الرياضة من الطبقة الأولي
» ذاكر نايف يعتذر لـ«الهندوس».. ما القصة؟
» طبيب يغتصب مريضة داخل المستشفى

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:00 ص

  • فجر

    04:00

  • شروق

    05:29

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    18:37

  • عشاء

    20:07

من الى
السيسي خلال اجتماعه بالبهرة
أرشيفية
جماعة التبليغ والدعوة - أرشيفية
جانب من المباني الآثرية القديمة
أرشيفية