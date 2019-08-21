بومبيو: أمريكا ستمنع الناقلة الإيرانية من تسليم النفط لسوريا

البنك الأهلي يزف بشرى سارة لعملاء شهادات قناة السويس
الحبس 3 أعوام وغرامة 100 ألف لهؤلاء على فيسبوك
ناقد فني يفجر مفاجأة مدوية عن قرار اعتزال إليسا
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بلاغ للنائب العام بعد تصريحات محمد صلاح
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