بومبيو: أمريكا ستمنع الناقلة الإيرانية من تسليم النفط لسوريا

21 أغسطس 2019 - 12:50 ص

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة ستتخذ كل ما بوسعها من إجراءات لمنع ناقلة إيرانية من تسليم النفط إلى سوريا.



قال «بومبيو» للصحفيين: «أوضحنا أن أي أحد يلمسها، أي أحد يدعمها، أي أحد يسمح لسفينة بالرسو يواجه خطر التعرض لعقوبات من الولايات المتحدة».



أضاف: «إذا اتجهت تلك السفينة مجددا إلى سوريا فسوف نتخذ كل ما بوسعنا من إجراءات بما يتسق مع تلك العقوبات من أجل منع ذلك».



وغادرت الناقلة «أدريان داريا 1»، التي كانت تعرف باسم «غريس 1»، جبل طارق، 18 أغسطس.



وأظهرت بيانات تتبع السفن، الثلاثاء، أن السفينة متجهة إلى ميناء كالاماتا اليوناني.



لكن المتحدث باسم وزارة الشحن اليونانية قال إن «السفينة تبحر بسرعة منخفضة ولا يوجد إعلان رسمي بعد عن أنها ستصل إلى كالاماتا».

