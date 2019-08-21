» سوسن بدر تكشف: هذا هو سر اللوك الجديد

21 أغسطس 2019 - 01:00 ص

كشفت الفنانة سوسن بدر، عن أنها تشعر بخوف ورهبة شديدة عند البدء في تصوير دور جديد، وتترقب رد فعل الجمهور عن أدائها، ولا تحرص على مشاهدة كل مشهد عقب الانتهاء من التصوير.



وأضافت سوسن بدر، خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس، خلال حلقة برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع عبر قناة dmc، أنها قررت تغيير اللوك الخاص بها عقب الانتهاء من تصوير مسلسل "زي الشمس"، على الرغم من معارضة ابنتها وحفيدتها ياسمين ظهورها بهذا الشكل، ولكنها قررت أن تحتفل بالعيد بهذا الشكل الجديد.



وأشارت قائلة، إن أفضل ما يميز مسلسل "أبو العروسة" العودة من جديد في تسليط الضوء على الطبقة المتوسطة من المجتمع، والتي تمثل شريحة كبيرة من المجتمع المصري.

