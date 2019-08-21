البنك الأهلي يزف بشرى سارة لعملاء شهادات قناة السويس

قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، إن عملاء شهادات قناة السويس الجديدة لهم الحرية في استثمار أموال الفوائد في أوعية إدخارية أخرى.



وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي»، على قناة صدى البلد: «لدينا 35 مليارًا من أصل 64 مليارًا تم استثمارها في قناة السويس الجديدة، وحسب احتياج العميل يتم الاشتراك في أي نظام لاستثمار الفوائد»، وكذلك يمكن لورثة صاحب الشهادة - في حالة وفاته - التوجه لأقرب فرع للبنك الأهلي مع شهادة الوفاة، وسيتم صرف عوائد الشهادة.

