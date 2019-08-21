البنك الأهلي يزف بشرى سارة لعملاء شهادات قناة السويس

قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، إن عملاء شهادات قناة السويس الجديدة لهم الحرية في استثمار أموال الفوائد في أوعية إدخارية أخرى.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي»، على قناة صدى البلد: «لدينا 35 مليارًا من أصل 64 مليارًا تم استثمارها في قناة السويس الجديدة، وحسب احتياج العميل يتم الاشتراك في أي نظام لاستثمار الفوائد»، وكذلك يمكن لورثة صاحب الشهادة - في حالة وفاته - التوجه لأقرب فرع للبنك الأهلي مع شهادة الوفاة، وسيتم صرف عوائد الشهادة.
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، أن ودائع البنك الأهلي تصل إلى تريليون و200 مليار جنيه، ومبلغ فوائد شهادات قناة السويس الجديدة لا يعتبر ضخمًا بالنسبة للبنوك.
وشجّع أبوالفتوح على التعامل بنكيًا من خلال الكروت الائتمانية وليس نقديًا، الأمر الذي يصب في مصلحة الجميع.