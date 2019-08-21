» هيفاء وهبي تفجر مفاجأة مدوية عن سر اعتزال إليسا

21 أغسطس 2019 - 07:50 ص

كشفت الفنانة هيفاء وهبي عن الأسباب الحقيقية التي قادت مواطنتها إليسا إلى إعلان اعتزالها الغناء بشكل تام بعد صدور ألبومها المقبل.



ونشرت هيفاء عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر"، الأسباب الحقيقة لاعتزال إليسا بعد محادثتها هاتفيا قائلة: " قد إيه صعب لما سألتها ليه يا إليسا؟ جاوبتني: لأني قرفت".. يا عيب الشوم على كل شخص أذاها إذا كان بشغل ولا برأي ولا شتيمة ولا بحرب".



وأضافت: "تلبس 100 فستان حلوين وإذا خانها مرة الذوق أو الحظ في الفستان يتهجموا مثل الديابة عليها، كما أن البعض يتهمها بالنشاز في حال حدث خطأ تقني على المسرح".



وتابعت: "إذا مرة مش سامعة حالها كويس على المسرح صار هالصوت الحساس نشاز وإذا الأغنية مش حلوة من اللى قبليها بتنكروا كل روائعها إلى حبوها كل العالم، وإذا اعتذرت تتصور مع حد بتنسوا المليون صورة اللى قبل، كل ده ما ماحدا بيكون عارف أصلا الفنان شوعم بيعاني بحياته وشغله وبصحته".



وأكملت: "إليسا هترجع عشان خاطر محبينها، ومنى أنا بقولها ما تقدمي على طبق من ذهب اللى البعض بيتمناه بلا مافيا بلا بطيخ".

