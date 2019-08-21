» فنان شهير يهاجم زميلته الفنانة: مشوفتش أرخص من كدا

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أحمد الشامي
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اليسا

احمد الشامي

شن المطرب أحمد الشامي هجومًا شرسا على المطربة اللبنانية إليسا بعد إعلان اعتزالها الفن قبل صدور ألبومها الأخير.

وقال "الشامي" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : "" قالك مافيا ... أقسم بالله أرخص دعاية شوفتها في حياتي".

وكانت إليسا أعلنت بشكل مفاجيء، اعتزالها الغناء، وكتبت "أستعد لألبومي الجديد بالكثير من الحب والعاطفة، والسبب هو أنه سيكون الأخير في مسيرتي، وأعلن هذا بقلب حزين، ولكنني على قناعة لأنني لا أستطيع العمل في مجال يشبه المافيا".


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