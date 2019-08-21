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معسكر مغلق بالزمالك حتى مواجهة «المقاصة»

الرياضة

الزمالك
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يدخل فريق الزمالك بقيادة الصربى ميتشو، المدير الفنى الجديد، معسكرًا مغلق ببرج العرب، لحين الانتهاء من مواجهة مصر المقاصة، التى ستقام يوم 28 أغسطس الجارى، ضمن منافسات ربع نهائى بطولة كأس مصر، خاصة أن المباراة ستقام أيضًا على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وفضل المدرب امتداد المعسكر حتى يتم تجهيز الفريق بأفضل صورة بعد مواجهة ديكاداها الصومالى، خاصة أن المباراة ستكون حاسمة فى مشوار الفريق الأبيض نحو المنافسة على لقب الكأس، الذى يرغب مسئولو النادى وميتشو أن يكون بداية جيدة للفريق.


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