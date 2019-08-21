» شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب يثيران الجدل

أثارت صورة للفنانة شيرين عبد الوهاب، وزوجها الفنان، حسام حبيب، تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي وأحد العاملين معهما في المسبح، جدلاً واسعًا.

ولم تظهر شيرين بالمايوه، لأن المياه أخفت ما ترتديه، ونالت الصور رواجاً كبيراً عبر السوشيال ميديا.

وتتواجد "شيرين" الآن في الولايات المتحدة ، حسب ما ذكرته عدة مصادر مقربة منها، لأجل متابعة حملها بمولودها الثالث، والاطمئنان على صحة الجنين هناك حتى يحين موعد الولادة، كي تعطي ابنها الجنسية الأمريكية.