"موت وخراب ديار".. زوجة أحمد الفيشاوي تصدم الجميع

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متابعات-علا خطاب

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ندى الكامل

قرار حبسه

علقت ندى الكامل زوجة الفنان أحمد الفيشاوي، عبر حسابها الشخصي على فيس بوك، على الحكم الصادر ضد زوجها بالحبس لمدة سنة لامتناعه عن سداد نفقة ابنته.

وأعربت ندى الكامل عن غضبها من الشائعات التي لاحقت زوجها بعد الحكم، وكتبت قائلة: "ما تسيبونا في حالنا بقي هو موت وإشاعات هبلة وخراب ديار.. زي ما يكون الناس دي عايشة في البيت بتاعنا مش إحنا اللي عايشين.. ربنا يحميك يا أحمد يارب يا حبيبي".

جاء ذلك بعدما عاقبت محكمة الأسرة بالخليفة الفنان أحمد الفيشاوى بالحبس شهرًا لامتناعه عن دفع نفقة ابنته لينا لمدة سنة، مما دفع والدتها إلى إقامة دعوى أمام المحكمة تقاضى فيها مطلقها أحمد الفيشاوى.

وقال شعبان سعيد، محامى لينا، ابنة أحمد الفيشاوى، إنه أقام دعوى عن هند الحناوى، مطلقة أحمد الفيشاوى، أمام المحكمة يطالب فيها بدفع مبلغ 234 ألف جنيه قيمة نفقة متجمدة للابنة، والصادر بها حكم نهائي ونافذ، بعدما امتنع أحمد الفيشاوى عن سدادها لمدة سنة.

وأضاف المحامي، في تصريحات، أن حكم حبس الفنان أحمد الفيشاوى نهائى؛ إما الدفع أو الحبس.



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