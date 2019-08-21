  • الأربعاء 21 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر11:03 ص
بحث متقدم
الإعلامي نشأت الديهي

نائب المرشد يتبرأ من شباب الإخوان

ترامب

ترامب محذرا اليهود: ارتكبتم هذا الخطأ

ارشيف

لهذا السبب.. رئيس وزراء تونس يتنازل عن جنسية فرنسا

ارشيف

تنهي حياة " حماها" .. السبب صادم

رئيس نقابة أصحاب المعاشات

المعاشات تزف بشرى سارة للمطلقات بالقانون الجديد

أحمد الفيشاوي وندي كامل

"موت وخراب ديار".. زوجة أحمد الفيشاوي تصدم الجميع

صورة

بخط يده رسالة نادرة لـ صدام حسين.. بماذا أوصى؟!

ترامب

"ترامب" يهدد دولة أوربية لرفضها هذه الصفقة

الإعلامي تامر أمين

تامر أمين لـ"إليسا": "عودي يا هاميس"

"نفس الشيشة" يساوي تدخين سيجارة كاملة

ضرائب جديدة على السجائر والسكريات في دولة خليجية

ترامب محذرا اليهود: ارتكبتم هذا الخطأ

الحياة السياسية

ترامب
ترامب

علي محمود

أخبار متعلقة
#

«ترامب» يوجه إلى جوجل هذا الاتهام

#

السبب الحقيقي وراء غياب ميلانا ترامب عن قمة العشرين

#

تفاصيل مثيرة.. هذا ما يفعله ترامب داخل الطائرة

#

يهود يتظاهرون ضد الاعتراف بـ"سيادة إسرائيل" على الجولان

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليهود الذين يصوتون لصالح الديمقراطيين بأنهم  "يظهرون إما نقصًا تامًا في المعرفة، أو عدم ولاء كبير" للولايات المتحدة.

وجاءت تصريحات ترامب في خضم الجدل حول النائبتين الديمقراطيتين إلهان عمر ورشيدة طليب اللتين منعتهما إسرائيل من زيارة الأراضي المحتلة.

ووصف الرئيس الأمريكي، إلهان عمر بأنها "كارثة" لليهود، كما أنه لا يتأثر بالدموع التي ذرفتها رشيدة طليب يوم الاثنين في مؤتمر صحفي تحدثت فيه عن قرارها عدم السفر إلى إسرائيل لرؤية جدتها العجوز، التي تعيش في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت عمر، حينها: "نحن نقدم لإسرائيل أكثر من ثلاثة مليارات دولار كل عام وكل هذا بحجة كونهم حليفين مهمين في المنطقة والديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، لكن رفض زيارة أعضاء منتخبين حسب الأصول في الكونجرس لا يتوافق مع تحالفهم، وحرمان ملايين الناس من حرية الحركة أو التعبير أو تقرير المصير لا يتفق مع إسرائيل كونها دولة ديمقراطية".

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إن تصويت اليهود الأمريكيين لصالح الحزب الديمقراطي يعتبر خيانة وعدم ولاء، وانتقد دفاعهم عن عضوتي الكونجرس.

وأضاف: "أعتقد أن أي يهودي يصوت لصالح ديمقراطي أن يكون لديه نقص تام في المعرفة أو عدم ولاء.

وانتقد ترامب عضوتي الكونجرس على اقتراحهما الأخير قطع المساعدات عن إسرائيل، وقال: "لن نقطع مساعداتنا إلى إسرائيل بسبب شخصين يكرهان إسرائيل والشعب اليهودي - لا أستطيع أن أصدق أننا نجري هكذا نقاش. أين ذهب الحزب الديمقراطي؟ أين ذهبوا؟ حيث يدافعون عن هذين الشخصين بوجه إسرائيل؟".

وأضاف: "يجب أن تسمع الأشياء الفظيعة التي قالتها طالبة عن إسرائيل خلال العامين الماضيين. عمر كارثة للشعب اليهودي. لا أستطيع أن أتخيل ما إذا كان لديها منتخبون يهود. كيف يمكن للناس في منطقتها أن يصوتوا لها؟".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

انهيار "اليقين" السياسي!

محمود سلطان

هل يعطي السودان ظهره للعرب؟

فراج إسماعيل

تونس..النهضة.. ليت الحوادث باعتنى!

د. هشام الحمامي

كنيستى الحبيبة.. للخلف در

القس مكاريوس فهيم قليني

الجذور الدينية للرأسمالية الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» مفاجأة.. "جوجل" تطلق نسخة جديدة للبحث
» شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب يثيران الجدل
» تحذير خطير من فول الشارع
» فيديو مسرب لعمرو دياب ودينا الشربيني يثير ضجة
» معسكر مغلق بالزمالك حتى مواجهة «المقاصة»
» خناقة بين نبيل الحلفاوي وفنان شهير بسبب جملة "على الأصل دوّر"
» فنان شهير يهاجم زميلته الفنانة: مشوفتش أرخص من كدا
» رد ناري من الفنان أحمد عبد العزيز على شتيمة أيمن بهجت قمر له
» لجنة الكرة تتخذ قرارًا برحيل نجم الأهلي: لا يصلح
» هيفاء وهبي تفجر مفاجأة مدوية عن سر اعتزال إليسا
» ليس محمد يوسف .. تعرف على المدرب العام الجديد للأهلي

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:03 م

  • فجر

    04:00

  • شروق

    05:29

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    18:37

  • عشاء

    20:07

من الى
السيسي خلال اجتماعه بالبهرة
أرشيفية
جماعة التبليغ والدعوة - أرشيفية
جانب من المباني الآثرية القديمة
أرشيفية