  • الأربعاء 21 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر11:02 ص
بحث متقدم
الإعلامي نشأت الديهي

نائب المرشد يتبرأ من شباب الإخوان

ترامب

ترامب محذرا اليهود: ارتكبتم هذا الخطأ

ارشيف

لهذا السبب.. رئيس وزراء تونس يتنازل عن جنسية فرنسا

ارشيف

تنهي حياة " حماها" .. السبب صادم

رئيس نقابة أصحاب المعاشات

المعاشات تزف بشرى سارة للمطلقات بالقانون الجديد

أحمد الفيشاوي وندي كامل

"موت وخراب ديار".. زوجة أحمد الفيشاوي تصدم الجميع

صورة

بخط يده رسالة نادرة لـ صدام حسين.. بماذا أوصى؟!

ترامب

"ترامب" يهدد دولة أوربية لرفضها هذه الصفقة

الإعلامي تامر أمين

تامر أمين لـ"إليسا": "عودي يا هاميس"

"نفس الشيشة" يساوي تدخين سيجارة كاملة

ضرائب جديدة على السجائر والسكريات في دولة خليجية

هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها اليوم.. لهذا السبب

الحياة السياسية

قطار
قطار

علي محمود

أخبار متعلقة
#

لهذا السبب.. رئيس وزراء تونس يتنازل عن جنسية فرنسا

#

حلقات مسجلة لـ"محمود سعد" بعدغيابه عن الشاشة .. لهذا السبب

#

هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها اليوم.. تعرف على السبب

#

هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها اليوم.. تعرف عليها

السكة الحديد

تأخير قطارات

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الأربعاء؛ نظرًا لما تنفذه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط تساهم في تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة للجمهور؛ حيث جاءت كالتالي:

أولاً: خط "القاهرة- الإسكندرية".

متوسط تأخيرات القطارات مدة 30 دقيقة.

ثانيًا: خط "القاهرة- السد العالي".

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:

- "القاهرة- أسيوط" مدة 30 دقيقة.

- "أسيوط- أسوان" مدة 30 دقيقة.

ثالثًا- خط  "بنها- بورسعيد".

متوسط تأخيرات القطارات مدة 30 دقيقة.

رابعًا- خط  "طنطا- المنصورة- دمياط".

متوسط تأخيرات القطارات مدة 25 دقيقة.  

وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب؛ نتيجة هذه التأخيرات؛ بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك، وأعمال تطوير نظم الإشارات، والمزلقانات، والمحطات؛ من أجل تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمسافرين


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

انهيار "اليقين" السياسي!

محمود سلطان

هل يعطي السودان ظهره للعرب؟

فراج إسماعيل

تونس..النهضة.. ليت الحوادث باعتنى!

د. هشام الحمامي

كنيستى الحبيبة.. للخلف در

القس مكاريوس فهيم قليني

الجذور الدينية للرأسمالية الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» مفاجأة.. "جوجل" تطلق نسخة جديدة للبحث
» شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب يثيران الجدل
» تحذير خطير من فول الشارع
» فيديو مسرب لعمرو دياب ودينا الشربيني يثير ضجة
» معسكر مغلق بالزمالك حتى مواجهة «المقاصة»
» خناقة بين نبيل الحلفاوي وفنان شهير بسبب جملة "على الأصل دوّر"
» فنان شهير يهاجم زميلته الفنانة: مشوفتش أرخص من كدا
» رد ناري من الفنان أحمد عبد العزيز على شتيمة أيمن بهجت قمر له
» لجنة الكرة تتخذ قرارًا برحيل نجم الأهلي: لا يصلح
» هيفاء وهبي تفجر مفاجأة مدوية عن سر اعتزال إليسا
» ليس محمد يوسف .. تعرف على المدرب العام الجديد للأهلي

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:03 م

  • فجر

    04:00

  • شروق

    05:29

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    18:37

  • عشاء

    20:07

من الى
السيسي خلال اجتماعه بالبهرة
أرشيفية
جماعة التبليغ والدعوة - أرشيفية
جانب من المباني الآثرية القديمة
أرشيفية