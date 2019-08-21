هذا ما كتبه " أبو حامد" في عيد السيدة العذراء

متابعات-علا خطاب
اعتاد البرلماني، محمد أبو حامد، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تهنئة الأقباط بعيد السيدة مريم.
وكتبت "أبو حامد" في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر":"أحبائي المسيحيين كل عام وأنتم والعالم بخير ومحبة وسلام - عيد السيدة العذراء أعاده الله على مصر وشعبها والعالم بكل خير" .
وتفاعل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع التغريدة، ولاقت إعجاب البعض، وجاءت التعليقات كالآتي: "وحضرتك طيب ودايما بخير استاذ محمد وميرسي جدا لذوق حضرتك".
أحبائي المسيحين كل عام و أنتم و العالم بخير و محبه و سلام - عيد السيدة العذراء آعاده الله على مصر و شعبها و العالم بكل خير . pic.twitter.com/f9KFgsTvKT— Mohamed Abu Hamed (@MohamedAbuHamed) August 21, 2019
عصر03:40 م
فجر
04:00
شروق
05:29
ظهر
12:03
عصر
15:40
مغرب
18:37
عشاء
20:07