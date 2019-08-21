  • الأربعاء 21 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر02:18 م
بحث متقدم

الهند تكشف أكبر عملية تهريب لدولة خليجية

رونالدو

رونالدو: أستطيع اللعب حتى سن الـ40

زارا البلوشي

بعد انفصالها.. فنانة خليجية تتعرض لحادث مروع

ارشيف

دولة إفريقية تتخذ قرارا جديدا بشأن قطر

صورة

صادم.. اغتصاب 200 طفل وفتاة على يد جراح

محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب

هذا ما كتبه " أبو حامد" في عيد السيدة العذراء

ارشيف

وزير عربي ينشر ممتلكاته على "فيس بوك"

ارشيف

رد ناري لفتيات سعوديات على هذا الأمر

البرهان

البرهان يؤدي اليمين رئيسًا للمجلس السيادي السوداني

ايفانكا ترامب

إيفانكا ترامب تثير أزمة بتصريحاتها عن دولة عربية

إيفانكا ترامب تثير أزمة بتصريحاتها عن دولة عربية

الحياة السياسية

ايفانكا ترامب
ايفانكا ترامب

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

إحصائية صادمة عن العمالة الإيرانية في دولة عربية

#

رئيس دولة عربية يتخلى عن الجنسية الأمريكية

#

أرقام مرعبة بمعدلات الطلاق في السعودية

#

موقع عبري يكشف عن قلق إسرائيلي من دولة خليجية

دونالد ترامب

المغرب،

إيفانكا ترامب

قانون الميراث

أثارت ابنة الرئيس الأمريكي، إيفانكا ترامب، الجدل، بتغريدة لها عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، وذلك بحديثها عن قرار الحكومة المغربية الذي يهدف ضمان المساواة بين الجنسين في الميراث.

وقالت إيفانكا ترامب في تغريدتها، أول أمس الإثنين: "نشيد بالحكومة المغربية من أجل هذه الخطوة المهمة نحو اعتماد تعديلات لقانون الميراث، ونتطلع إلى دعم تنفيذها بالكامل".

وتابعت موضحة أن "مبادرة المرأة العالمية للتنمية والازدهار"، ستواصل دعم حقوق المرأة في الأرض، مؤكدة تقديرها لـ"القيادة القوية للأميرة للا جمالة" التي تشغل منصب سفيرة المملكة المغربية في واشنطن.

يشار إلى أن الحكومة المغربية كانت قد صادقت، في فبراير الماضي، على ثلاثة مشاريع قوانين تهم أراضي الجماعات السلالية، يهدف أحدها إلى "إعادة صياغة الظهير الشريف المؤرخ في 27 أبريل 1919 بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، وتحيينه شكلاً ومضمونًا".

وكان مجلس النواب قد صادق بالإجماع، في يوليو الماضي، على مشاريع القوانين الثلاثة، كما صادق مجلس المستشارين بدوره عليها لاحقًا بالإجماع، خلال جلسة عمومية بداية الشهر الجاري.

ومن بين مضامين القوانين المذكورة "تقييد اللجوء إلى العادات والتقاليد في تدبير شئون الجماعات السلالية واستغلال أملاكها"، و"تكريس المساواة بين المرأة والرجل أعضاء الجماعة السلالية في الحقوق والواجبات؛ طبقًا لأحكام الدستور".



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

انهيار "اليقين" السياسي!

محمود سلطان

هل يعطي السودان ظهره للعرب؟

فراج إسماعيل

تونس..النهضة.. ليت الحوادث باعتنى!

د. هشام الحمامي

كنيستى الحبيبة.. للخلف در

القس مكاريوس فهيم قليني

الجذور الدينية للرأسمالية الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» صادم.. أب يحاول إلقاء طفلته من الطابق الثالث
» فنان شهير لأحد متابعيه: "بفكر فى شتيمة تنفع تتقال"
» وفاة «شريفة مكة» عن عمر يناهز الـ90 عامًا
» بدعم سخي.. انطلاق دورى "بن سلمان" للمحترفين
» هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها اليوم.. لهذا السبب
» مفاجأة.. "جوجل" تطلق نسخة جديدة للبحث
» شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب يثيران الجدل
» تحذير خطير من فول الشارع
» فيديو مسرب لعمرو دياب ودينا الشربيني يثير ضجة
» معسكر مغلق بالزمالك حتى مواجهة «المقاصة»
» خناقة بين نبيل الحلفاوي وفنان شهير بسبب جملة "على الأصل دوّر"

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:40 م

  • فجر

    04:00

  • شروق

    05:29

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    18:37

  • عشاء

    20:07

من الى
السيسي خلال اجتماعه بالبهرة
أرشيفية
جماعة التبليغ والدعوة - أرشيفية
جانب من المباني الآثرية القديمة
أرشيفية