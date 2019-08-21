صادم.. اغتصاب 200 طفل وفتاة على يد جراح

21 أغسطس 2019 - 01:09 م

في واقعة صادمة.. أقدم جراح فرنسي على اغتصاب 200 من القاصرين والقاصرات، حيث تم ضبط دفاتر في منزله توثق ذلك.

ويواجه الجراح الفرنسي تهمة الاعتداء الجنسي على قاصرين وذلك بعدما عثر في منزله على دفاتر تضم 200 اسم لفتيان وفتيات قاصرين، مع وصف دقيق لعلاقة جنسية أقامها معهم.

يذكر أنه كان قد تم اعتقال الجراح في عام 2017 ، لاتهامه بالتحرش بـ 4 أطفال، حيث اتهمته جارته الصغيرة بالاستعراض الجنسي، فيما توصلت التحقيقات إلى شبهة تعرضها للاغتصاب.

ومن المنتظر أن تنطق محكمة الجنايات في فرنسا بالحكم في القضية خلال نهاية العام الجاري.