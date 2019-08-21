"المشاط": سعدنا بوجود نجم الراب الأمريكي "راس"

21 أغسطس 2019 - 01:35 م



نشرت رانيا المشاط، وزيرة السياحة، تقريرًا أذاعته قناة "سي إن إن "، عن زيارة مغني الراب الأمريكي "راس" إلى مصر، وإحيائه حفلاً بمدينة العلمين الجديدة، الذي أعرب عن إعجابه بلون البحر الأزرق، مؤكدًا أنه سيعود لإحياء حفلات أخرى في مصر.



وقالت "المشاط" عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، اليوم الأربعاء: "لقد قمنا بإطلاق MyEgypt# التي تهدف الى تقديم حكايات مختلفة عن مصر من خلال تجارب السائحين، وذلك أثناء زيارة مغني الراب الأمريكي "راس" إلى مدينة العلمين الجديدة".



وأضافت أن مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، بشواطئها الاستثنائية ومطاعمها المتميزة، أصبحت تجذب السائحين من شتى الدول، معقبة : "لقد أحيا راس حفلا حضره أكثر من 8000 متفرج، وهذا دليل على أن مصر مستعدة الآن لأن يكون لديها أجندة ترفيهية على مستوى عالمي".



ووجهت رسالة إلى "راس" قائلة: "سعدنا بوجود نجم الراب الأمريكي راس في مصر، ونطلع لزيارته القادمة قريبًا"

