» فيديو.. أول ظهور لـ«أسينسيو» بعد إصابته

21 أغسطس 2019 - 02:31 م

وجه الإسباني ماركو أسينسيو، نجم ريال مدريد، رسالة إلى جماهير فريقه، فى أول ظهور له بعد الإصابة التي تعرض لها.

وخضع أسينسيو لعملية جراحية قبل أيام، وذلك بعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى، خلال مشاركته مع الريال أمام أرسنال في المباراة الودية التي جمعتهما الشهر الماضي.

ونشر أسينسيو عبر "تويتر" مقطع فيديو، ظهر خلاله وهو يستند على "عكاز" وكتب:"أسبوعين منذ العملية، خطوة بخطوة، أواصل إحراز تقدمًا فى التعافى".

وأضاف:"شكرًا على دعمكم المتواصل منذ الإصابة، سأحاول العودة سريعًا".