بورصة اللاعبين تشعل الموسم الجديد

21 أغسطس 2019 - 04:46 م

فرق الدورى تدعم صفوفها بصفقات جديدة.. 11 لاعبًا فى صفوف الزمالك.. الأهلى يكتفى بـ 4.. سموحة يدعم صفوفه بفريق كامل.. نصف دستة لأنبى.. والجونة يتعاقد مع رديف الأهلى



شهد "الميركاتو" الصيفى، صراعًا شرسًا بين الأندية المصريةالندية قطبي التى تتسابق على تدعيم صفوفها بأقوى الصفقات، استعدادًا للموسم الجديد، فعلى الرغم من كون باب القيد الجديد سوف يغلق فى 15 سبتمبر القادم، أى قبل انطلاق الموسم الجديد بأيام قليلة، إلا أن معظم الأندية تكاد تكون حسمت احتياجاتها، ودعمت صفوفها بلاعبين متميزين.

«المصريون» ترصد أقوى الصفقات في الموسم الجديد.

4 صفقات أهلوية

الأهلى دعم صفوفه بأربع صفقات فقط، خاصة وأنه كان قد دعم صفوفه بصفقات قوية خلال "الميركاتو الشتوى" الماضى.

المارد الأحمر نجح فى تجديد إعارة رمضان صبحى لاعب هدرسفيلد الإنجليزى، مقابل 32 مليون جنيه.

وفى خط الوسط، دعم صفوفه بأليو ديانج، لاعب مولودية الجزائر بقيمة 18 مليون جنيه.

وفى محاولة منه لترميم خط الدفاع بعدما تم الاستغناء عن محمد نجيب نظرًا لكبر سنه، تعاقد الأهلي مع محمود متولى قادمًا من الإسماعيلي مقابل 15 مليون جنيه.

وأخيرًا محمد مجدي قفشة في مركز صانع الألعاب قادمًا من بيراميدز مقابل 20 مليون جنيه.

11 صفقة للزمالك

الزمالك كان له نصيب الأسد في الصفقات بعدما أبرم 11 صفقة خلال هذا الميركاتو على النحو التالي:-

تعاقد مع محمد أوناجم صانع ألعاب الوداد المغربي مقابل 24.700 مليون جنيه، كما تعاقد مع مواطنه المغربي أشرف بن شرقي صانع ألعاب الهلال السعودي بقيمة 41.300 مليون جنيه.

ودعم صفوف حراسة المرمى بعد إصابة محمود عبد الرحيم "جنش"، بالتعاقد مع 3 حراس مرمى، هم: من محمد عواد، حارس مرمى الإسماعيلي بقيمة 35 مليون جنيه، بجانب الاستغناء النهائي عن مدبولي ودونجا للدراويش، ثم محمد أبو جبل، حارس مرمى سموحة مقابل 13 مليون جنيه، إضافة إلى بيع أحمد داودا، وعمر صلاح، وأخيرًا الحارس الشاب محمد صبحي حارس مرمى بتروجت مقابل 9 ملايين جنيه.

وفى مركز صناعة اللعب ضم أبناء ميت عقبة، إسلام جابر، صانع ألعاب مصر المقاصة مقابل 10 ملايين جنيه، بجانب إنهاء إعارة محمود عبد الرزاق "شيكابالا"، كما تعاقد مع كريم بامبو صانع ألعاب الإسماعيلي فى صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده، وأخيرًا اللاعب إمام عاشور صانع ألعاب حرس الحدود مقابل 12 مليون جنيه.

وفى مركز الظهير الأيسر استقدم محمد عبد الشافي ظهير أيسر أهلى جدة في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده. ولتدعيم الخط الأمامي للفريق، أنهى مسئولو النادى، إعارة مهاجم طلائع الجيش مصطفى محمد ليعود لقيادة الفريق من جديد.

سموحة يدعم صفوفه بفريق كامل

دعم سموحة صفوفه بمحمد جمال بيبو، لاعب وادى دجلة السابق، لمدة 4 مواسم كاملة، كما تعاقد مع الحارس الشاب عمر صلاح، وصانع الألعاب أحمد داودا قادمين من الزمالك، بجانب خبرة الحارس الهاني سليمان.

وفى مركز الوسط المهاجم، أبرم صفقات مع محمد نادي، وفوزى الحناوى، وإسلام الفار.

وفى مركز الدفاع، دعم صفوفه بأحمد جمال، بجانب رمزى خالد كظهير أيمن، ولاعب الزمالك والمصرى السابق المدافع محمد كوفى، ومحمد الترهوني كظهير أيسر.

نصف دستة لاعبين لدعم صفوف إنبى

نجح مسئولو إنبي فى الحصول على الاستغناء الخاص بمحمد رزق قادمًا من صفوف بيراميدز، كما هو الحال بالنسبة إلى محمد أشرف "روقة" قادمًا من صفوف الزمالك.

فضلاً عن التعاقد مع حميد "ماو" بجانب أحمد العجوز، قادمين من صفوف بتروجت.

ومن دورى الدرجة الثانية تعاقد مع مصطفى صفوت من صفوف كهربا الإسماعيلية، ومع جونيل ديسيري، لاعب نادي لوري الأرميني السابق ومنتخب هايتي.

«بيراميدز» يدعم طموحه بصفقات نارية

بعدما أصبح خصمًا لا يمكن الاستهانة به، ومرشحًا بقوة للمنافسة على كل البطولات المحلية، واصل سالم الشامسي مالك نادى بيراميدز، تدعيم صفوف الفريق لاستكمال ما بدأه الرئيس السابق تركي آل الشيخ.

تعاقد بيراميدز مع إسلام عيسى لاعب المصري البورسعيدي مقابل 35 مليون جنيه، إضافةً إلى جون أنطوي مهاجم مصر المقاصة مقابل مليون ونصف مليون دولار، وفى صفقة انتقال حر أبرم مسئولو النادي صفقة الأوغندى عبده لومالا لاعب كالمار السويدى، كما هو الحال بالنسبة لمحمد عطوة مدافع الرائد السعودي، بعد فسخ عقده مع الفريق.

ومن الزمالك، استقدم الفريق صانع ألعاب إبراهيم حسن مقابل 16 مليون جنيه، بناءً على رغبة المدير الفنى ديسابر، ونجح مسئولو بيراميدز فى التعاقد مع المهاجم دودي الجباس لاعب ليرس البلجيكي.

"العجلات الحربية" تبرم 6 صفقات

تعاقد الإنتاج الحربي مع إبراهيم عبد الخالق لاعب خط وسط الإسماعيلي، ومحمد عبد الرازق بازوكا، من الاتحاد السكندري. وفى مركز رأس الحربة تم التعاقد مع مامادو أنياس، مهاجم منتخب موريتانيا، بجانب إعارة باسم مرسى من الزمالك. وتعاقد "الإنتاج" مع النيجيرى برايت سلاس لمدة أربعة مواسم.

«الجونة» يتعاقد مع رديف الأهلى

نجح مسئولو "الجونة" فى إبرام صفقات عديدة مع العديد من لاعبي الأهلى، منها على سبيل الإعارة، ومنها تعاقد. وشملت الإعارة كلًا من أحمد ياسر ريان، وأكرم توفيق، ومحمود الجزار، بينما تعاقد مع عمر رضوان، بجانب المدافع المخضرم محمد نجيب. كما تم التعاقد أيضًا مع المهاجم الكونغولي والتر بواليا، قائد نكانا رد ديفلز الزامبي.

صفقات قوية لـ«المقاصة»

نجح مسئولو نادى المقاصة فى الحصول على خدمات صانع ألعاب الزمالك محمد إبراهيم، بجانب التعاقد مع المهاجم النيجيري إيدو موسيس لاعب حرس الحدود، بجانب المهاجم المخضرم صلاح أمين لاعب نادي النجوم، وأخيرًا المهاجم زياد على حسنين توني من الريان القطري.

وفى خط الوسط أبرم الفريق الفيومي، صفقة اللاعب الأوغندى خالد أوتشو لمدة موسمين.

صفقات سوبر لـ «زعيم الثغر»

نجح الاتحاد السكندري فى الحصول على خدمات أحمد رفعت، جناح أيسر الزمالك، بجانب الحصول على الاستغناء الخاص بـ إسلام جمال، مدافع الزمالك، وعمار حمدى جناح أيمن الأهلى، بعدما أعلن الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للقلعة الحمراء، رغبته فى عدم بقاء اللاعب مع الفريق الموسم المقبل.

كما نجح فى إنهاء صفقة انتقال إيمانويل أوكوي لاعب منتخب أوغندا، وأخيرًا حارس الزمالك السابق عماد السيد، بعدما دعم الأبيض مركز حراسة المرمي بثلاث صفقات نارية.

«الجيش» يحصن صفوفه بـ 6 صفقات

أبرم فريق طلائع الجيش، 6 صفقات جديدة تم التعاقد معها فى الميركاتو الصيفى الحالى.

وتعاقد الطلائع مع إبراهيم رخا صانع ألعاب الرجاء المطروحى، وعمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز، وإسلام فؤاد من المقاولون العرب ووليد حسن من المصرى.