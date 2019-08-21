أعضاء مجلس السيادة السوداني يؤدون اليمين

ذكرت وكالة السودان للأنباء أن أعضاء مجلس السيادة من العسكريين والمدنيين أدوا اليمين يوم الأربعاء في القصر الرئاسي في الخرطوم.

كما ذكرت أن أحد الأعضاء سيؤدي اليمين في وقت لاحق.

ويحل المجلس المؤلف من 11 عضوًا محل المجلس العسكري الانتقالي الذي أدى رئيسه الفريق أول عبد الفتاح البرهان اليمين رئيسا لمجلس السيادة في وقت سابق يوم الأربعاء.

وأعلن الناطق باسم المجلس العسكري السوداني عن تشكيل المجلس السيادي برئاسة عبد الفتاح البرهان، في وقت سابق، وفقا للوكالة.

وقال الناطق باسم المجلس إن مرسومًا دستوريا صدر الثلاثاء، أُعلن بموجبه تشكيل المجلس السيادي برئاسة البرهان، وفقا للوكالة الرسمية السودانية.

وكان قد توصل المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير في السودان إلى اتفاق لقيادة المرحلة الانتقالية في البلاد والتي ستستمر لـ39 شهرا.

وسيتولى المجلس العسكري رئاسة المجلس السيادي لمدة 21 شهرا ثم تترأسه شخصية مدنية لمدة 18 شهرا.

يذكر أن احتجاجات شعبية كان قد شهدها السودان مطلع العام الجاري أدت إلى عزل الرئيس السابق عمر البشير وتنحيته، ليتولى المجلس العسكري قيادة المرحلة حتى التوصل إلى الوثيقة الأخيرة لاقتسام السلطة.