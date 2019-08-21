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«البناطيل في الجامعات» يتصدر الترند في السعودية

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محمد فضل- متابعات

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ترند

البناطيل

وصل هاشتاج “#نطالب_بالبناطيل_فالجامعات” للتريند على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، وتفاعل معه المغردون السعوديون.

يأتي ذلك بعد دعوات أطلقها مغردون للسماح للطالبات بإرتداء البناطيل في الجامعات وتصدر الهاشتاج تريند تويتر بعد فترة وجيزة من إطلاقه.

وشهد تفاعل كبير وتباين في أراء المغردين حيث أكدت  أحدى  داعمي الهاشتاج” يهمني أنا كطالبة اللبس اللي أرتاح فيه مو ترتاح عيون الأمن منه وقالت أخرى المفروض نخرج وقت ما نبي وملابسنا على كيفنا والأمن يشيلونهم خلاص.

وتساءلت أخرى ” مو نزل قرار قبل فترة بحرية اللبس في الجامعات ؟ ليش محد طبقة؟ وقالت مغردة ” إذا جينا عن الستر في البنطلون استر بدون نقاش على الأقل السيقان متغطية عكس التنورة أسبابكم ما هي مقنعة ولا راح تكون .

وفي الجهة الأخرى انتقد حساب على تويتر الهاشتاج  وقال ” بكرة يجون نطالب بلبس المايوهات في السوق، المراهقات مدرعمين كذا ناس تبي الفضايح ويبون يصيرون مثل دبي يا عالم السعودية غير ودبي غير .


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