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بعد تهنئته لـ«الجنايني»..

عضو مجلس الأهلي يعتذر للجماهير: «لم أقصد استفزازكم»

الرياضة

الجارحى
الجارحى

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المصريون

الاهلى

الخطيب

الجارحي

حرص محمد الجارحي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، على الاعتذار لجماهير القلعة الحمراء، عن رسالة كتبها عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي مهنئًا عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة الجديد.

وكتب «الجارحي»: «لم يحدث أبدًا أن عبرت عن رأيي وقناعاتي الشخصية عبر الـ«فيس بوك» وقمت بحذف رأيي لاحقًا إلا في هذه المرة والتي قمت فيها بتهنئة السيد عمرو الجنايني بمناسبة تكليفه بإدارة شئون كرة القدم مع نخبة من الرياضيين المتميزين وذلك بعد ترشيح الدولة واعتماد الفيفا».

وأضاف: «مع تقديم التهنئة والتي لم أقصد أبدًا بها إثارة الجماهير أو استفزازها وأرى أنني قد وضعته أمام مسئولياته الجسيمة في المرحلة المقبلة حيث طالبته بالاحترافية والحيادية وأن يخلع عباءة المشجع الزملكاوي».

وتابع «لكن للأسف أسيئ فهم ماكتبت ورأيت غضبة لجماهير النادي العظيمة لم أرها من قبل وتقديرًا لمشاعر جماهير الأهلي العظيمة والوفية والتي كنت وسأظل واحدًا منهم قبل أن أشرف بعضوية مجلس إدارة النادي».

وأوضح «قمت بمسح البوست وهذا ما لم أفعله من قبل تقديرًا مني  لمشاعر الجماهير المخلصة والمتحمسة دمتم محبين لنادينا العظيم وحماة للكيان الأهلي فوق الجميع».

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