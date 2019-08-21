رسميًا.. إقالة «جريس» من تدريب تونس

21 أغسطس 2019 - 05:29 م

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم إقالة الفرنسي آلان جيريس، المدير الفني لمنتخب تونس، وذلك إخفاق نسور قرطاج في كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي احتل فيه المركز الثالث.

وكتب الاتحاد التونسي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أنهى اليوم الاتحاد التونسي لكرة القدم علاقته التعاقدية مع المدرب آلان جيريس وذلك من خلال فسخ هذا العقد بالتراضي».

وكان جيريس قد تولى المسئولية الفنية لمنتخب نسور قرطاج في نهاية 2018، بعد الخروج من كأس العالم، وقاد الفريق في باق مباريات تصفيات أمم إفريقيا، وبطولة «كان 2019».



