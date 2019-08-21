  • الأربعاء 21 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر07:06 م
بحث متقدم
خالد صلاح

خالد صلاح يحرج «أبو حامد» بعد انتقاده سجدة منتخب اليد

دارين حليمة

مُخرجة شهيرة: سنظل نطالب بحرية ممارسة الجنس للجميع

الطريشة

سكان القاهرة الجديدة يواجهون «الطريشة» بالبصل والثوم

انتقالات الاندية المصرية

بورصة اللاعبين تشعل الموسم الجديد

الملك سلمان

بعد قرار الملك سلمان.. أزمة تستدعي تدخل السلطات

قطر

«اختطاف وإخفاء».. قطر توجه اتهامًا جديدًا للسعودية

مرسيدس

مفاجأة.. مرسيدس تعترف بالتجسس على عملائها

افيجاي اردعي

نجمة "أراب أيدول" لـ"أدرعي": أحقر كائن على وجه الأرض

غرق مصري بأحد شواطئ الكويت

انتشال جثة لاعب شهير بعد غرقه في النيل

بن زايد

الإمارات ترفض هذا الأمر في عدن

فنانة شهيرة تصدم الجميع بنشر صورة «إباحية» مع زوجها

الصفحة الأخيرة

ديما بياعة
ديما بياعة

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

«جريئة ومثيرة».. فنانة شهيرة تفاجئ الجميع بفستان فاضح

#

فنانة شهيرة تتناول عشاء خاص مع حبيبها الملياردير السعودي

#

ضبط فنانة شهيرة مع مخرج داخل شقته في وضع مُخل

#

فنانة شهيرة تصدم الجميع:«الكلاب بتجيني مشتاقة»

حمام السباحة

ديما بياعة

زوجها

صورة إباحية

أثارت الفنانة السورية ديما بياعة، غضب الكثير من جمهورها وذلك بعد نشر زوجها الفنان أحمد الحلو، صورة وصفت بـ«الإباحية»، لما فيها من عري وإغراءات، خلال عطلتهما التي يقضيانها في إسبانيا في الوقت الحالي.

ونشر  أحمد الحلو، صور لهما من داخل حمام السباحة وصفها الجمهور بالجريئة وانتقدوا نشرها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ظهرها وهما يقبلان بعضهما بطريقة خادشة.

ولم تسلم ديما من انتقادات جمهورها الذين يقارن دائمًا بين حياتها خلال فترة زواجها من الفنان السوري تيم حسن، وحياتها الجرئية مع زوجها أحمد الحلو، خاصة أنها ليست المرة الأولى.

يذكر أن ديما بياعة، هي الزوجة السابقة للفنان تيم حسن، وأم أولاده، وبعد انفصالها عنه ارتبطت بالفنان أحمد الحلو.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

انهيار "اليقين" السياسي!

محمود سلطان

هل يعطي السودان ظهره للعرب؟

فراج إسماعيل

تونس..النهضة.. ليت الحوادث باعتنى!

د. هشام الحمامي

كنيستى الحبيبة.. للخلف در

القس مكاريوس فهيم قليني

الجذور الدينية للرأسمالية الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» «جمال زائف».. صور صادمة لـ«كيم كاردشيان» بدون مكياج
» عضو مجلس الأهلي يعتذر للجماهير: «لم أقصد استفزازكم»
» «البناطيل في الجامعات» يتصدر الترند في السعودية
» «كهربا» ساخرًا: «علي صوتك بتقول إيه»
» الحشد الشعبي يتهم واشنطن بإدخال طائرات إسرائيلية لاستهدافه
» سوسن بدر تروى كواليس عملها لأول مرة مع عادل إمام
» فيديو.. أول ظهور لـ«أسينسيو» بعد إصابته
» صادم.. أب يحاول إلقاء طفلته من الطابق الثالث
» فنان شهير لأحد متابعيه: "بفكر فى شتيمة تنفع تتقال"
» وفاة «شريفة مكة» عن عمر يناهز الـ90 عامًا
» بدعم سخي.. انطلاق دورى "بن سلمان" للمحترفين

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عشاء

    08:07 م

  • فجر

    04:00

  • شروق

    05:29

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    18:37

  • عشاء

    20:07

من الى
الطريشة
السيسي خلال اجتماعه بالبهرة
أرشيفية
جماعة التبليغ والدعوة - أرشيفية
جانب من المباني الآثرية القديمة