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«ديسابر» يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة النجمة الكونغولي

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بيراميدز
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النجمة

بيراميدز

استقر الجهاز الفني لفريق بيراميدز بقيادة سباستيان ديسابر، على قائمة فريقه المسافرة إلى مدينة برازافيل عاصمة الكونغو، استعدادًا لمواجهة فريق النجمة "إيتوال دي كونجو" ببطولة الكونفدرالية.

وضم الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني قائمة شملت 20 لاعبا للسفر إلى الكونغو وخوض المباراة بعدما فاز الفريق بأربعة أهداف مقابل هدف في الذهاب.

وتضم القائمة:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي والمهدي سليمان وأحمد دعدور

خط الدفاع: عمر جابر ورجب بكار ومحمد حمدي وطارق طه وأحمد أيمن منصور وعلي جبر وعبد الله بكري

خط الوسط: نبيل دونجا وإيريك تراوري وأحمد توفيق وعبد الله السعيد وإبراهيم حسن وإسلام عيسى وإبراهيم عادل

خط الهجوم: جون أنطوي ومحمود حمادة ودودو الجباس

ويترأس البعثة، التي تطير إلى الكونغو صباح غدا الخميس المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي للنادي.

ويواجه بيراميدز بطل الكونغو يوم 25 أغسطس الجاري في برازافيل في إطار مباريات إياب الدور التمهيدي الأول من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية


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