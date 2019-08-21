  • الأربعاء 21 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر08:37 م
بحث متقدم
منتخب مصر

مفاجأة.. أسطورة الجزائر مُرشح لقيادة منتخب مصر

جانب من محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير

«تكييف وبعوض».. تفاصيل حياة «البشير» داخل محبسه

كهربا

هل اقترب من الأهلي؟.. «كهربا»: «جاهز للاحتفال»

عنتيل المحلة الجديد

بعد فضيحة الفيديوهات الإباحية.. القبض على «عنتيل المحلة»

اتحاد الكرة

92 ناديًا تعلن رفضها التعامل مع «الجبلاية»

خالد صلاح

خالد صلاح يحرج «أبو حامد» بعد انتقاده سجدة منتخب اليد

دارين حليمة

مُخرجة شهيرة: سنظل نطالب بحرية ممارسة الجنس للجميع

الملك سلمان

بعد قرار الملك سلمان.. أزمة تستدعي تدخل السلطات

الطريشة

سكان القاهرة الجديدة يواجهون «الطريشة» بالبصل والثوم

انتقالات الاندية المصرية

بورصة اللاعبين تشعل الموسم الجديد

أمريكا تتوعد بمنع ناقلة إيران من تسليم شحنتها لسوريا

عرب وعالم

ناقلة النفط الأيرانية "أدريان دريا"
ناقلة النفط الأيرانية "أدريان دريا"

أحمد سالم – وكالات

أخبار متعلقة
#

بومبيو: أمريكا ستمنع الناقلة الإيرانية من تسليم النفط لسوريا

#

قرار مفاجئ من أمريكا تجاه «هواوي»

#

إيران تتبرأ من كارثة منى بالحج

#

السعودية: ندعم العقوبات الأمريكية ضد إيران

سوريا

أمريكا

بريطانيا

جبل طارق

سلطات

توعد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن تتخذ واشنطن كل ما في وسعها لمنع ناقلة النفط الإيرانية "أدريان دريا" من تسليم النفط إلى سوريا لأن ذلك انتهاك للعقوبات الأمريكية.

وقال بومبيو في تصريحات صحفية أمس الثلاثاء: "أوضحنا أن أي جهة تتعامل مع هذه الناقلة أو تساعدها أو تسمح لها بالرسو، معرضة لخطر العقوبات من الولايات المتحدة".

وأضاف: "إذا توجهت السفينة مرة أخرى إلى سوريا، سنتخذ كل الإجراءات الممكنة تماشيًا مع تلك العقوبات لمنعها من ذلك".

وبعد ورود تقارير مفادها بأن الناقلة الإيرانية قد اتجهت بعد مغادرتها جبل طارق مساء الأحد الماضي، إلى ميناء كالاماتا اليوناني، حذرت واشنطن اليونان وجميع الموانئ في البحر المتوسط من مغبة تقديم التسهيلات للسفينة، مشددة على أن أي جهود لمساعدتها، قد ينظر لها على أنها دعم للحرس الثوري الإيراني الذي تدرجه الولايات المتحدة على قائمتها للمنظمات الإرهابية.

وفي وقت سابق أصدر القضاء الأمريكي مذكرة احتجاز الناقلة الإيرانية وشحنة النفط التي تحملها، وذلك بعد أن رفضت جبل طارق طلبا أمريكيا بمواصلة توقيفها، معللة موقفها بأن القوانين الأوروبية لا تسمح بذلك.

ونفت اليونان أمس تلقيها أي طلب برسو "أدريان دريا-1" في موانئها، في حين تمتنع طهران عن كشف وجهة السفينة، مكتفية بالقول إنها "تواصل مسيرها في المتوسط وستقوم بتنفيذ المهمة الموكلة لها".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

انهيار "اليقين" السياسي!

محمود سلطان

هل يعطي السودان ظهره للعرب؟

فراج إسماعيل

تونس..النهضة.. ليت الحوادث باعتنى!

د. هشام الحمامي

كنيستى الحبيبة.. للخلف در

القس مكاريوس فهيم قليني

الجذور الدينية للرأسمالية الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» أمريكا تتوعد بمنع ناقلة إيران من تسليم شحنتها لسوريا
» «جمال زائف».. صور صادمة لـ«كيم كاردشيان» بدون مكياج
» عضو مجلس الأهلي يعتذر للجماهير: «لم أقصد استفزازكم»
» «البناطيل في الجامعات» يتصدر الترند في السعودية
» «كهربا» ساخرًا: «علي صوتك بتقول إيه»
» الحشد الشعبي يتهم واشنطن بإدخال طائرات إسرائيلية لاستهدافه
» سوسن بدر تروى كواليس عملها لأول مرة مع عادل إمام
» فيديو.. أول ظهور لـ«أسينسيو» بعد إصابته
» صادم.. أب يحاول إلقاء طفلته من الطابق الثالث
» فنان شهير لأحد متابعيه: "بفكر فى شتيمة تنفع تتقال"
» وفاة «شريفة مكة» عن عمر يناهز الـ90 عامًا

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:01 ص

  • فجر

    04:00

  • شروق

    05:29

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    18:37

  • عشاء

    20:07

من الى
الطريشة
السيسي خلال اجتماعه بالبهرة
أرشيفية
جماعة التبليغ والدعوة - أرشيفية
جانب من المباني الآثرية القديمة