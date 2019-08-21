» بالصور.. نادٍ يُخصص مقابر لمشجعيه

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المصريون

مقبرة

نادي المانى

افتتح نادي روت فايس إيسن، الذى يلعب بدورى الدرجة الرابعة الألماني، اليوم الأربعاء، مقبرة للجماهير الذين يرغبون فى إظهار تفانيهم للنادى بعد الموت، فى واقعة تظهر مدى ارتباط الأندية بجماهيرها.

وافتتح النادى الألمانى جزءًا من مقبرة (ماثيو) فى المدينة الواقعة بغرب ألمانيا، على مقربة من قبر جورج ميلشيز مؤسس النادي، باعتبارها مقبرة خاصة بمحبى النادي.

جدير بالذكر أن روت فايس إيسن كان بطلاً لألمانيا عام 1955، وقضى 7 مواسم في الدوري الألماني ما بين عامي 1960 و1967، وأصبح يلعب الآن في دوري الدرجة الرابعة.



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