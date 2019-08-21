«رونالدو»: «لا يوجد لاعب حقق أرقامًا قياسية أكثر مني»

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محسن صالح

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تحدث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، جناح يوفنتوس الإيطالي، عن موعد اعتزاله الكرة بشكل نهائي، وذلك خلال حواره لقناة TV1 البرتغالية.

وقال «رونالدو»: «أنا لا أفكر في الاعتزال، لكن بالإمكان أن أنهي مسيرتي العام القادم، أو ربما استمر حتى الـ40 أو الـ41 من عمري»، مردفًا: «أنا أستمتع بلحظات لعبي، وأحاول الاستمرار في الاستمتاع بها».

وتساءل رونالدو: «هل يوجد أي لاعب حقق أرقامًا قياسية أكثر مني؟ أنا لا أعتقد أنه سبق أن حقق أيًا من اللاعبين إنجازات أكثر مني».

وبدأ رونالدو مسيرته الاحترافية في عام 2002 مع نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي، ومنه استمرت رحلته التي تنقل فيها من مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى ريال مدريد الإسباني، وأخيرًا إلى يوفنتوس الإيطالي.


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