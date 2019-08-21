» نجم الأهلي مهاجمًا رئيس اتحاد الكرة: «أعمى وراسب بالثُلث»

21 أغسطس 2019 - 09:50 م

هاجم محسن صالح، نجم الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق، عمرو الجناينى، عضو مجلس إدارة النادى الأسبق، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة شئون اتحاد الكرة.

وقال «صالح» عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «كيف لشخص راسب بالثلث في مادة الروح الرياضيه رئاسة منظومة عنوانها اللعب النظيف.. كيف يجلس علي كرسي القياده وهو الذي فشل في ملأ مقعد المشجع المثالي.. لقد أعلن عن شخصيته مبكرًا متعصب أعمي ولم يتوقع ان هناك أعمي بصيره سيختاره من دون كل المبصرين ليقود منظومة تحتاج الي كفاءة وعدل وشفافيه!».

وأرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، موافقة رسمية لنظيره المصرى، بتشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، بعد استقالة مجلس الإدارة السابق برئاسة هاني أبو ريدة.

وضمت اللجنة كلًا من عمرو الجنايني، رئيسًا، والدكتور جمال محمد علي نائبًا، وفي العضوية كل من محمد فضل وسحر عبدالحق والدكتور أحمد عبد الله.

وتضمنت موافقة على الفيفا على تعيين اللجنة المؤقتة أن يتم منع جميع الاعضاء من الترشح في انتخابات اتحاد الكرة المقبلة التى ستجرى فى أغسطس المقبل، على ان تستمر هذه اللجنة حتى يوم 31 يوليو المقبل.

وتختصر مهام هذه اللجنة وفقا لقرار الفيفا فى تسيير أعمال الاتحاد دون اتخاذ قرارات جوهرية من شأنها إحداث تعديلات فى اللوائح أو نظام المسابقات، التى تعد حقًا أصيلًا للمجالس المنتخبة بشرط عرضها على أعضاء الجمعية العمومية.

كيف لشخص راسب بالثلث في مادة الروح الرياضيه رئاسة منظومة عنوانها اللعب النظيف..كيف يجلس علي كرسي القياده وهو الذي فشل في ملأ مقعد المشجع المثالي..لقد اعلن عن شخصيته مبكرا متعصب أعمي ولم يتوقع ان هناك أعمي بصيره سيختاره من دون كل المبصرين ليقود منظومة تحتاج الي كفاءه وعدل وشفافيه! — Mohsen Saleh (@MohsenSaleh) 21 أغسطس 2019