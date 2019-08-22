مسؤول بالأهلي: خلصنا كل شيء مع "كهربا" .. وقبض الشيكات

22 أغسطس 2019 - 05:30 ص

كشف الإعلامي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج نجم الجماهير - عن اتصال تم بينه وبين مسؤول بالنادي الأهلي للسؤال عن موقف محمود عبد المنعم "كهربا" نجم الزمالك السابق.



وقال "زكي" في برنامجه المذاع على "يوتيوب" : "المسؤول الأهلاوي قالي إن الأهلي خلص كل حاجة مع كهربا من فترة .. وإن النادي الأهلي يملك عقود مع اللاعب منذ فترة لكنها كانت غير مؤرخة .. وسيتم وضع التاريخ عليها بعد حصول اللاعب على بطاقة دولية مؤقتة".



وأضاف: "كهربا معاه شيكات من النادي الأهلي ولكنها لن تٌصرف إلا في يناير المقبل حيث سينتقل كهربا لشكل رسمي للأحمر".



وتابع: "الأهلي يقدر يجيب كهربا النهاردة لكن كابتن محمود الخطيب رئيس النادي ارتأى ترك كهربا حتى يناير المقبل منعا لإثارة الاحتقان بين جمهوري الأهلي والزمالك".



