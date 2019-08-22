  • الخميس 22 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر09:54 ص
بحث متقدم
الطائرة

بقايا حطام طائرتي الحوثي بعد إسقاطهما بالسعودية

نتنياهو

وزير إسرائيلي: تصويتي لـ نتنياهو مقابل نسف غزة

الدولار

تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه

صلاح وماني

حارس ليفربول عن خلاف "صلاح وماني": هذا ما رأيته بينهما بغرفة الملابس

إبراهيم سعيد

سجال بين إبراهيم سعيد وكهربا يكشف مفاجأة عن أزمته مع الزمالك

مريم أمين

إعلامية شهيرة: رحت أعمل منظار في المعدة واكتشفت إصابتي بهذا المرض

تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ معجب بتغريدة لمذيع "بي إن سبورت" .. ما فحواها؟

عنتيل كفر حجازي

عنتيل كفر حجازي: الستات دعوني للفحشاء .. وربنا يقبل توبتي

محمود كهربا

مسؤول بالأهلي: خلصنا كل شيء مع "كهربا" .. وقبض الشيكات

بنطلون ممزق

يجوز الصلاة بالبنطلون الممزق بشرط

فنانة شهيرة تعلن طلاقها من زوجها: اكتشفت الحب الحقيقي

الصفحة الأخيرة

مي فاروق
مي فاروق

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

فنانة شهيرة تعلن طلاقها في رسالة مؤثرة لأولادها

#

فنانة شهيرة تصدم الجميع بنشر صورة «إباحية» مع زوجها

#

بعد السخرية من وزنها.. فنانة شهيرة فى موقف محرج

#

فنانة شهيرة تثير الجدل بصورة من غرفة نومها

مي فاروق

أعلنت المطربة مي فاروق عن طلاقها من زوجها بشكل مفاجيء ، وذلك في بيان أعلنته للجمهور .

وقالت "مي" في تدوينة عبر "فيس بوك" : "تم من شهور طلاقي من أبو أولادي ومن بعدها اكتشفت إن أحلى وأجمل علاقة حب حقيقية هي اللي مع ولادي حبايبي زينة ومالك وشغلي، ربنا يسعدهم ويخليهم ليا ويحفظهم، ويوفقني في شغلي، وولادي هم كل حاجة ليا".

وأضافت: "اكتشفت إن ربنا أعطى لي هدية مش ممكن تتعوض بكنوز الأرض، اكتشفت مدى قوتي اللي استمدتها من حبهم بعد ما تم طلاقي من والدهم من شهور".

وأردفت: "كل احترامي وتقديري للعشرة الطيبة اللي كانت قدر ربنا الحمد لله اكتشفت إنهم ظهر وسند ليا وحقيقي هم أصدق حب وأحلى علاقة حب في حياتي ولادي سعيدة وفخورة بيهم ودعواتكم لي بالتوفيق في شغلي".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

انهيار "اليقين" السياسي!

محمود سلطان

هل يعطي السودان ظهره للعرب؟

فراج إسماعيل

تونس..النهضة.. ليت الحوادث باعتنى!

د. هشام الحمامي

كنيستى الحبيبة.. للخلف در

القس مكاريوس فهيم قليني

الجذور الدينية للرأسمالية الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» الموسم المقبل.. السعودية تطور منظومة الحج بهذه البطاقة
» كهربا: سألعب لأي نادي يدفع الشرط الجزائي الخاص بي
» فنانة شهيرة تعلن طلاقها من زوجها: اكتشفت الحب الحقيقي
» لماذا رفض أبناء ريهام سعيد حفظ القرآن؟
» الكشف عن تطورات مؤلمة في حالة هيثم شاكر بعد إصابته بمرض خبيث
» نجم الأهلي مهاجمًا رئيس اتحاد الكرة: «أعمى وراسب بالثُلث»
» بالصور.. نادٍ يُخصص مقابر لمشجعيه
» قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيًا بمعبر الكرامة
» أمريكا تتوعد بمنع ناقلة إيران من تسليم شحنتها لسوريا
» «جمال زائف».. صور صادمة لـ«كيم كاردشيان» بدون مكياج
» عضو مجلس الأهلي يعتذر للجماهير: «لم أقصد استفزازكم»

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:03 م

  • فجر

    04:01

  • شروق

    05:30

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    18:36

  • عشاء

    20:06

من الى
الطريشة
السيسي خلال اجتماعه بالبهرة
أرشيفية
جماعة التبليغ والدعوة - أرشيفية
جانب من المباني الآثرية القديمة