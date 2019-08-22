تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه

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الدولار

البنوك المصرية

شهدت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه بالبنوك استقرارًا في بداية  تعاملات اليوم الخميس، الموافق 22-8-2019، وسجل أعلى سعر للدولار في عدة بنوك من بينها المشرق والبنك التجاري الدولي وغيرهم بقيمة 16.550 جنيه للشراء و16.650 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنوك المصرية :

سعر الدولار في بنك مصر إيران للتنمية 16.54 جنيه للشراء 16.64 جنيه للبيع .

في البنك الأهلي اليونانى بمصر 16.53 جنيه للبيع 16.63 جنيه للشراء .

في البنك المركزي المصري 16.53جنيه للشراء 16.66 جنيه للبيع سعر الدولار

 في البنك الأهلي المصري 16.52 جنيهًا للشراء 16.62 جنيهًا للبيع سعر الدولار

 في بنك مصر 16.52 جنيهًا للشراء 16.62 جنيهًا للبيع سعر الدولار.

 في البنك التجاري الدولي 16.54 جنيهًا للشراء 16.64 جنيهًا للبيع سعر الدولار

بنك البركة 16.55 جنيهًا للشراء 16.65 جنيهًا للبيع سعر الدولار.

 بنك الإسكندرية 16.53 جنيهًا للشراء 16.63 جنيهًا للبيع سعر الدولار .

بنك العربي الأفريقي 16.53 جنيهًا للشراء 16.63 جنيهًا للبيع سعر الدولار.


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