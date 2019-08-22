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وزير إسرائيلي: تصويتي لـ نتنياهو مقابل نسف غزة

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عرض الوزير بتسلائيل سموتريتش وعضو المجلس الوزاري الأمني المصغر  الكابينت، على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مقابل نسفه لمباني غزة.

وفيما يخص منحه صوته الانتخابي قال الوزير الإسرائيلي في تصريح عبر القناة 12 العبرية: "سيدي رئيس الوزراء نتنياهو، أنا أؤيد نسف المباني في غزة، وأنا أضمن لك صوتي في الكابينت بهذا الصدد".

وحول تنفيذ عمليات اغتيال لقادة حماس والفصائل قال وزير التعاون الإقليمي تساحي هنغابي في مقابلة مع إذاعة الجيش: "عدم تنفيذ عمليات اغتيال لقادة حماس والمنظمات في غزة راجع إلى علمنا من التجربة السابقة أن القيام بمثل هذه الخطوة معناها العملي حرب".


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