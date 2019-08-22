» الموسم المقبل.. السعودية تطور منظومة الحج بهذه البطاقة

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بدأت المملكة العربية السعودية الاستعداد مبكرًا لموسم الحج العام المقبل، بطريقة مختلفة ستجعله مغايرًا لكل ما سبقه.

وتستعد السلطات السعودية لإدخال "بطاقة الحاج الذكية" حيز الخدمة، الموسم المقبل، بما يخفف عن كاهل الحجاج كثيرًا، ويغنيهم تقريبًا عن كل البطاقات التي يحملونها.

وأشاد وزير الحج والعمرة السعودي، محمد صالح بنتن، بابتكار بطاقة الحج الذكية.

ونشر على "تويتر" فيديو يشرح تفاصيل البطاقة الذكية، وأرفق بتغريدة قال فيها: "الشكر الجزيل للأخ المتميز فيصل العبد الكريم"، وهو الإعلامى السعودى الذى روّج للابتكار الجديد.

وستكون فى البطاقة الذكية كل معلومات الحجاج وتغنيه عن جواز سفره، ويستطيع أن يسحب من خلالها الأموال.


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