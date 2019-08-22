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بقايا حطام طائرتي الحوثي بعد إسقاطهما بالسعودية

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انتشرت مجموعة من الصور تظهر بقايا من الطائرتين المسيرتين اللتين نجح الدفاع الجوى الملكي السعودي في تدميرهما صباح اليوم الخميس.

وكانت الطائرتان قد تم إسقاطهما أثناء اتجاههما نحو محافظة خميس مشيط، حيث أظهرت الصور البقايا المدمرة لتؤكد أن مصير تلك الطائرات الفشل وأن قوات المملكة بالمرصاد لحماية المدنيين بكل الإجراءات العملياتية للتعامل مع الطائرات بدون طيار.

يأتي هذا في الوقت الذي تواصل الميلشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران جرائمها تجاه المملكة وترويع المدنيين.


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