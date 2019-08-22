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أول تعليق لـ"عصام فرج" بعد تعيينه أمينًا للأعلى للإعلام

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عصام فرج، الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام
عصام فرج، الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام

إيمان هاني

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رشوة

شريف عامر

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الأعلي للاعلام

أكد عصام فرج، الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام، المعين خلفًا لأحمد سليم، المحبوس على خلفية اتهامه بالرشوة، أنه لا يجب أن نعمم الانحراف على أي شيء خاصة على مهنة الإعلام.

وأضاف "فرج"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامجه "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه تم تشميع مكتب الأمين العام السابق بعد ضبطه بقضية رشوة من قبل الرقابة الإدارية، مؤكدًا أن كل هذا مجرد اشتباه، وأن هذا القضية مسئولية القضاء.

وتابع أن المجلس الأعلى للإعلام يؤدي دورًا وطنيًا لصالح المجتمع ولصالح المواطن ولهذا يجب الحفاظ على الصورة الذهنية للمجلس دون المساس به بسبب انحراف فرد من أفراده.

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