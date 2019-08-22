  • الخميس 22 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر12:38 م
بحث متقدم
الإعلامي أحمد موسى

موسى: قولنا ألف مرة معدناش معتقلين

داعش

5 ملايين دولار مقابل هذا الشيء.. ما علاقة داعش

يهودي يرفع العلم السعودي

يهودي يرفع العلم السعودي وسط القدس.. لهذا السبب

نصر الله

خطأ قاتل من "نصر الله".. تعرف عليه

عمر البشير

معلومات صادمة.. يوم البشير داخل زنزانته

سيف الاسلام

سيف الإسلام: انضمام إسرائيل للتحالف العربي سيسحق "الحوثي"

جثة

صادم.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

ارشيف

مكافآت وإعفاء من مصروفات الجامعة لأبطال العالم بـ"اليد"

ارشيف

منع صديقة رئيس وزراء بريطانيا من دخول أمريكا

أرشيفية

السكة الحديد تكشف عن أغرب سرقات القطارات

مكافآت وإعفاء من مصروفات الجامعة لأبطال العالم بـ"اليد"

الرياضة

ارشيف
ارشيف

سارة أشرف

أخبار متعلقة
#

مونديال الناشئين.. منتخب مصر يخسر أمام فرنسا 28-24

#

تعليق ناري لـ"موسى" على مكافآة لاعبى منتخب شباب اليد

#

«كذبة أبريل».. تعرف على حكايتها

#

بسبب رمضان.. تغيير موعد مسابقة ملكة جمال العالم بالقاهرة

مكافاة

بطولة

كأس العالم لليد

تربية وتعليم

تعليم عالى

هنأ وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أبطال المنتخب الوطنى لكرة اليد للناشئين لحصولهم على بطولة كأس العالم، ورفع اسم مصر بين دول العالم.

وذكرت الوزارة فى بيان أن الوزير وجه بإعفاء طلاب الجامعات الحكومية من فريق منتخب كرة اليد للناشئين (جامعتا عين شمس - حلوان) من المصروفات طوال فترة دراستهم بالجامعة.

كما قرر منح الطلاب خريجى الثانوية العامة لهذا العام منحاً للدراسة بالجامعات الخاصة والأهلية والدولية فى الكليات التى يختارونها شريطة أن يكونوا مستوفين لشروط القبول بهذه الكليات.

كما أعلن وزير التعليم العالى والبحث العلمى التنسيق مع الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية البحرية للنقل البحرى والتكنولوجيا لتوفير منح للطلاب الدارسين بالأكاديمية من أعضاء الفريق تقديرا لأدائهم البطولى.

كما أكد الوزير على توفير منح للدراسة بالجامعات المصرية مستقبلا للطلاب الدارسين حاليًا بمرحلة الثانوية العامة من أعضاء الفريق.

ووجه الوزير أيضًا بصفته رئيس الاتحاد الرياضى للجامعات المصرية بتقديم مكافأة مادية لكل طالب جامعى لاعب بالفريق وفق القواعد المنظمة فى هذا الشأن.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

انهيار "اليقين" السياسي!

محمود سلطان

هل يعطي السودان ظهره للعرب؟

فراج إسماعيل

تونس..النهضة.. ليت الحوادث باعتنى!

د. هشام الحمامي

كنيستى الحبيبة.. للخلف در

القس مكاريوس فهيم قليني

الجذور الدينية للرأسمالية الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» إعلان نتائج تحويلات "تقليل الاغتراب"
» أول ظهور لأوباما وزوجته فى هوليود بهذا الفيلم
» نتائج "كارثية" لغسل اللحوم والدجاج قبل الطهي
» فنانة شهيرة بإطلالة "جريئة" مع طبيب أسنان
» بـ"الهوت شورت".. فنانة شهيرة ترقص على أغنية "يا منعنع"
» الموسم المقبل.. السعودية تطور منظومة الحج بهذه البطاقة
» كهربا: سألعب لأي نادي يدفع الشرط الجزائي الخاص بي
» فنانة شهيرة تعلن طلاقها من زوجها: اكتشفت الحب الحقيقي
» لماذا رفض أبناء ريهام سعيد حفظ القرآن؟
» الكشف عن تطورات مؤلمة في حالة هيثم شاكر بعد إصابته بمرض خبيث
» نجم الأهلي مهاجمًا رئيس اتحاد الكرة: «أعمى وراسب بالثُلث»

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:40 م

  • فجر

    04:01

  • شروق

    05:30

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    18:36

  • عشاء

    20:06

من الى
الطريشة
السيسي خلال اجتماعه بالبهرة
أرشيفية
جماعة التبليغ والدعوة - أرشيفية
جانب من المباني الآثرية القديمة