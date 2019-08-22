السكة الحديد تكشف عن أغرب سرقات القطارات

22 أغسطس 2019 - 10:41 ص

عقب المهندس سامي عبد التواب نائب رئيس هيئة السكك الحديد على الإنذار الذى أطقلته وزارة النقل بشأن عدم وقوف القطار الذي يتم رشقه بالحجارة في المحطة، قائلاً: "فيه ناس مالهاش ذنب بس إحنا مضطرين".



وأكد"عبدالتواب"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "أخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، أن كل المجتمع يجب أن يتكاتف لمساعدة الهيئة للقضاء علي ظاهرة رشق القطارات.



وتابع "عبد التواب"، أن خطبة الجمعة يجب أن تحتوي على تعميم أهمية الحفاظ علي المال العام. وأردف "عبد التواب"، قائلاً: "الركاب بيسرقوا حنفيات الحمامات من القطارات، مش هنفتشك وإنت خارج من دورة المياه".

