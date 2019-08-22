مريم وجيه.. قصة بطلة استطاعت نيل إعجاب شيخ الأزهر

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شيخ الأزهر

تن

نريم وجيه


روت هناء أمين، والدة مريم وجيه الحاصلة على المراكز الرابع في مسابقة شيخ الأزهر عن تسامح الأديان، تفاصيل نحاج نجلتها قائلة :" إن ابنتها مريم مجتهدة، وتحاول تثبت نفسها في أي مجال تدخل به.

وأضافت "أمين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، اليوم الخميس، بأن مريم التحقت بالمسابقة دون أن تعلم لجنة التحكيم أن مريم من ذوي الاحتياجات الخاصة، مضيفًا أن شيخ الأزهر التقى بمريم وأبدى إعجابه باللوحة، وطلب من مريم أن يكون في الكاتدرائية نفس الرسمة.

وتابعت ، أنهم لأول مرة يدخلوا مشيخة الأزهر، وكان هناك ترحيب كبير بهم، لافتة إلى أنه على الرغم أن مريم صاحبة إعاقة ذهنية إلا أنها استطاعت الوصول بخيالها إلى فكرة الرسمة.

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