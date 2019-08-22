» معركة مثيرة.. مسن يواجه 4 مسلحين بهذه الطريقة

22 أغسطس 2019 - 12:45 م

اندفع شخص ملثم فجأة داخل محل للمجوهرات بولاية كاليفورنيا، ضرب زجاج مائدة العرض بمطرقة في يده، تحطم الزجاج وانفتح كنز الذهب والألماس، لكن قبل أن تمتد يده إلى الذهب، انطلق رجل مسن كالريح عاصفًا باللص وزميله، الذي كان يستعد للدخول، وهنا بدأت معركة الذهب والموت.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: وقعت هذه المعركة، في محل "هايست للمجوهرات" بمدينة سانتا مونيكا في ولاية كاليفورنيا، ورغم أن المعركة استمرت لمدة 10 ثوانٍ فقط، لكن كان يمكن للرجل المسن أن يدفع حياته ثمنًا لها، لو نزلت ضربة المطرقة على رأسه.

ويظهر شريط الفيديو الذي بثته شبكة "سي بي اس" الإخبارية الأمريكية، كيف اندفع الرجل المسن مع اللص الأول خارج المحل، ليأتي من خلفه اللص الثاني ويهبط بمطرقة تخطئ رأس المسن وتهبط على ظهره، بينما كان لصان آخران ينتظران في سيارة متوقفة أمام المحل.

وحدث تحول كبير في المعركة؛ حين نجح صاحب المحل في رفع اللثام عن وجه اللص الأول، الذي ضربه الارتباك وانشغل بإخفاء وجهه بيديه تاركًا قميصه ومطرقته وحقيبته في يد الرجل المسن.

وفي اللحظة التالية دخل المسن إلى المحل كأنما تدفعه غريزته إلى الاطمئنان على المجوهرات.

ونقلت "سي بي اس" عن صاحب المحل: "إن اللصوص لم يستطيعوا سرقة أي قطعة من المحل".

ولم يصب مالك المحل إلا بجروح طفيفة وحالته مستقرة.

وبالفعل تمكنت الشرطة بعدها بوقت قصير من توقيف ثلاثة من اللصوص الأربعة، واكتشفت أنهم من المراهقين القاصرين، وأوقفتهم قيد التحقيق في الحادث.