«حنة» تنهى حياة طفل بالشرقية

22 أغسطس 2019 - 01:27 م

لقى طفل في الحادية عشرة من عمره، حتفه متأثرًا بإصابته بطلق خرطوش بمنطقة البطن، أثناء حضوره حفل «حنة»، مساء أمس الأربعاء، بإحدى قرى مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، تحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة المختصة للتحقيق.

تلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، إخطارًا من العميد عصام هلال، مأمور مركز شرطة بلبيس، بشأن استقبال مستشفى بلبيس المركزي لـ«أشرف. ص. إ» 11 عامًا، مُقيم بكفر أكياد دائرة المركز، مصابًا بطلق «خرطوش» بمنطقة البطن من الجهة اليمنى، وتوفى متأثرًا بإصابته.

وبالفحص والمعاينة تبين أنه أثناء حضور المجني عليه حفل «حنة» في محل إقامته، قام أحد الأشخاص من المدعوين بإطلاق أعيرة نارية في الهواء ابتهاجا بالفرح، أصابته إحداها وتسببت في وفاته، وتم تحديد هوية مطلق الأعيرة النارية وضبطه وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.