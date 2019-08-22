فنانة خليجية تظهر بـ"لوك أحلام" وتثير الجدل

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أحلام
أحلام

متابعات-علا خطاب

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لوك

أثار مقطع فيديو متداول للفنانة الكويتية فاطمة الصفي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جدلاً واسعًا بين المتابعين.

وظهرت فاطمة في الفيديو وهي تسير في إحدى المناطق السياحية، ولفتت الأنظار بارتدائها سروال جينز قصيرًا وضيقًا، ما أثار موجة من التعليقات التي تراوحت بين مهاجمتها والدفاع عنها.

وأكثر ما أثار الاهتمام هو اعتقاد الكثير من المتابعين أن من تظهر في الفيديو هي الفنانة الإماراتية أحلام.

وجاء في التعليقات: "أحسبها أحلام" و"الله يهديها كان غطت هالسيقان " و”طيب عادي وين المشكلة؟ هي قد قالت إنها تلبس كذا ” و”على بالي أحلام“.


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