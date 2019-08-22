سقوط شبكة دعارة بدولة خليجية

22 أغسطس 2019 - 02:39 م

تمكنت شرطة محافظة مسقط بسلطنة عمان، من ضبط 23 امرأة من جنسيات مختلفة، بتهمة ممارسة أعمال منافية للأخلاق والآداب العامة.

وقال حساب الشرطة على "تويتر"، اليوم الخميس إنه جار استكمال باقي الإجراءات القانونية، دون ذكر المزيد من التفاصيل بشأن الواقعة وحيثياتها.

وعلق أحد النشطاء قائلاً: "موفقين بالخير والى الأمام دومًا فى مصلحة الوطن والمواطن.. وأتمنى من الجهات المختصة الفحص الدقيق قبل دخولهن أراضى السلطنة".

وأضاف آخر: "شاكرين لجهودكم دائمًا وأبدًا، نتمنى أن يشدد الخناق على من يقدم لهن أي مساعدة في هذه البلاد العفيفة".



