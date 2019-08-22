قرار صادم.. "ترامب" يعتزم إصدار هذا الأمر

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متابعات-علا خطاب

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ترامب

الجنسية الامريكية

في قرار مفاجئ، تعتزم الإدارة الأمريكية، برئاسة دونالد ترامب إصدار إجراءات جديدة تلغي منح الجنسية الأمريكية بشكل آلي لمن يولد في الولايات المتحدة من غير أبوين أمريكيين.

من جهته، صرح "ترامب" بأن إدارته تدرس بجدية أمرًا تنفيذيًا بإنهاء الجنسية المكتسبة عن طريق الولادة، وذلك بعد أشهر من تشكيك العديد من المشرعين بقدرته على اتخاذ هذا القرار، بحسب ما نشرته صحيفة "ذا جارديان" البريطانية.

وأضاف "ترامب" أثناء مغادرته البيت الأبيض متجها إلى ولاية كنتاكي: "إننا ننظر إلى الأمر بجدية بالغة، التجنيس بالولادة، إذا كان لديك طفل على أرضنا، تهانينا، الطفل هو الآن مواطن أمريكي، هذا أمر سخيف".

وتابع:"أن الأمر يتم مناقشته منذ أيام الرئيس السابق، باراك اوباما".

واقترح الرئيس الأمريكي إنهاء الممارسة التي تمنح الجنسية لأولئك الذين ولدوا في الولايات المتحدة خلال حملته الرئاسية لعام 2016، وقد أحيا الفكرة في العام الماضي، قائلاً إنه "سيوقع على أمر تنفيذي لسن التغيير".

وسارع العديد من المشرعين، بما في ذلك العديد من الجمهوريين، للرد على الفكرة، وجادلوا بأن ترامب يفتقر إلى السلطة لإجراء مثل هذا التغيير باستخدام أمر تنفيذي، وأشاروا إلى أن المواطنة المكتسبة هي حق منصوص عليه في التعديل الرابع عشر من الدستور.


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