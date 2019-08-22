أمريكا تعلق على تحذير مواطنيها في تركيا

ردت السفارة الأمريكية في تركيا، الخميس، على "الشائعات" التي تحدثت عن إصدارها تحذيرًا لمواطنيها في هذا البلد، نافية صدور مثل هذا التحذير.

وقالت السفارة في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر" إن الشائعات التي يتداولها بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول إصدار تحذير للأمريكيين في تركيا غير صحيحة.

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وأكدت سفارة واشنطن في أنقرة عدم صدور أي تحذير من قبلها منذ مارس الماضي، مؤكدة أن أي تحذير سيصدر مستقبلا ستقوم بنشره مباشرة.

وكانت قد أصدرت السفارة السعودية تحذيرا لمواطنيها في 18 أغسطس الجاري من ارتياد بعض المناطق في مدينة إسطنبول بعد غروب الشمس، وذلك بعد أن تعرض أحد السياح السعوديين لاعتداء مسلح خلال وجوده بأحد المقاهي.