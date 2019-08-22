نائبة تطالب وزارة الصحة بوضع آليات لمنع قوائم الانتظار

أشادت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، بمجهودات تطبيق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للقضاء على قوائم الانتظار، مؤكدة على وجود نتائج ملموسة لهذه المبادرة في جميع المحافظات، والقضاء على نسبة كبيرة من قوائم الانتظار.

وأشارت "يوسف" في بيان لها، إلى أن وزارة الصحة أعلنت أن مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار بالمستشفيات قدمت العلاج بالمجان على مدار عام منذ إطلاقها لحوالي 215 ألف مواطن حتى الآن، لافتة إلى أن ما حققته المبادرة أمر مقبول ومقدر في الشارع المصري.