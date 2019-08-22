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طلعت يوسف يعلن قائمة الاتحاد لمواجهة العربي الكويتي

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الاتحاد السكندري
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الاتحاد

المصريون

اختار الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري بقيادة طلعت يوسف 25 لاعبًا للسفر إلى الكويت استعدادًا لمواجهة العربي الكويتي والمقررة "الاثنين" المقبل في ذهاب دور الـ32 للبطولة العربية

وجاء قائمة الفريق علي النحو التالي :

عماد السيد،  محمود الزنفلي،  صبحي سليمان،  محمد انور،  اسلام جمال،  مروان النجار،  محمود رزق،  محمود شعبان،  سيد سالم،  صبرى رحيل،  اسامة العزب،  نور السيد،  احمد نبيل "مانجا"، خالد الغندور،  كريم الديب،  احمد رفعت، مروان عطية، رزاق سيسيه،  احمد راشد،  احمد حجي،  خالد قمر،  محمد ناجي "جدو"، ايمن غباشي،  هشام محمد،  ايمانويل اوكوى.

واستبعد طلعت يوسف من قائمة المباراة كلا من: ايمانويل بناهيني، وويلسون اكاكبو والليبي احمد شلبي لعدم الجاهزية بعد تأخر انضمامهم لفترة الاعداد، الي جانب عمرو خليل حارس المرمي، ويخضع الرباعي لبرنامج اعداد تحت اشراف محمد عبد الفتاح اخصائي التأهيل

وتضم البعثة 36 فردا برئاسة إسماعيل محمد عضو مجلس الادارة، ويرافقه هشام حسن نائب رئيس النادي، وإبراهيم شعبان عضو مجلس الإدارة.


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