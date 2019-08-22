اتحاد الكرة يقرر تطبيق تقنية «VAR» في الدوري

22 أغسطس 2019 - 04:50 م

قررت اللجنة الخماسية المُكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى، تطبيق تقنية الفيديو الـ«VAR » فى الدورى العام الجديد الذى ينطلق يوم 19 سبتمبر المقبل.

وكشف مصدر باللجنة في تصريحات صحفية، إجراء اتصالات خلال الساعات الماضية بين اتحاد الكرة والفيفا من أجل تطبيق التقنية، ورد الفيفا بأن الأمر يحتاج لبعض الوقت.

وأضاف المصدر أن اللجنة قررت تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى بداية من شهر نوفمبر المقبل، وإذا لم يتم اللحاق سيتم تطبيقه بداية من الدور الثانى، موضحًا أن الحكام المصريين سيخضعون لدورات تدريبية على تقنية الفار خلال الفترة المقبلة ولمدة شهرين قبل تطبيق تقنية الفيديو.

وكان النادى الأهلى طالب اتحاد الكرة مؤخرًا بتطبيق تقنية الفيديو وتحديدا عقب مباراة بيراميدز الأخيرة فى بطولة كأس مصر.